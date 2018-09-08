Vali Günaydın’dan kursiyerlere sertifika

ISPARTA
Valisi Şehmus Günaydın, Sarıidris beldesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine katıldı. Programa, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Vali Günaydın
, kurslara özellikle kadınların yoğun ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti iletti. TESİS GEZDİ
Sarıidris beldesinde mantar üretim ve paketleme tesisini gezen Günaydın, daha sonra Sarıidris Belediye Başkanı Pala'dan da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.