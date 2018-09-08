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’dan kursiyerlere sertifika

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Vali Günaydın’dan kursiyerlere sertifika
Valisi Şehmus Günaydın, Sarıidris beldesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine katıldı. Programa, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala ile çok sayıda vatandaş da katıldı. , kurslara özellikle kadınların yoğun ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti iletti.

TESİS GEZDİ
Sarıidris beldesinde mantar üretim ve paketleme tesisini gezen Günaydın, daha sonra Sarıidris Belediye Başkanı Pala'dan da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Vali Günaydın’dan kursiyerlere sertifika
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