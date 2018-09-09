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Kardeşlerin hazırlık maçı

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Kardeşlerin hazırlık maçı
AntalyaSPOR, 'in 5' haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lige verilen ara ve 3 günlük izinden sonra teknik direktör gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde idmanlarına devam eden kırmızı- beyazlılar, akşam antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oynadı. İdman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi. , bugün Aytemiz ile Alanya Bahşehir Okulları Stadı'nda bir hazırlık maçı yapacak.
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Kardeşlerin hazırlık maçı
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