Kardeşlerin hazırlık maçı

Antalya
SPOR, Spor Toto Süper Lig
'in 5' haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lige verilen ara ve 3 günlük izinden sonra teknik direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde idmanlarına devam eden kırmızı- beyazlılar, akşam antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oynadı. İdman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Antalyaspor
, bugün Aytemiz Alanyaspor
ile Alanya Bahşehir Okulları Stadı'nda bir hazırlık maçı yapacak.