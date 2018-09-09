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Korkuteli’nin yeni komutanları

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Korkuteli’nin yeni komutanları
AntalyaLYA'NIN Korkuteli ilçesinde, ile İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı'na atanan yeni komutanlar ilçeye gelerek görevlerine başaltılar. Korkuteli Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı'nın Kahta ilçesine tayin olmasının ardından boşalan Askerlik Şubesi Başkanlığı'na koltuğuna Asteğmen Cem Akyıldız atandı. Ayrıca Askerlik Şubesi Başkanlığı'na Kıdemli Başçavuş Murat Patlar, Merkez Karakol Komutanlığı görevine de Başçavuş Mustafa Duran atandı.
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Korkuteli’nin yeni komutanları
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