Korkuteli’nin yeni komutanları

Antalya
LYA'NIN Korkuteli ilçesinde, Askerlik Şubesi
ile İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı'na atanan yeni komutanlar ilçeye gelerek görevlerine başaltılar. Korkuteli Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı'nın Adıyaman
Kahta ilçesine tayin olmasının ardından boşalan Askerlik Şubesi Başkanlığı'na koltuğuna Asteğmen Cem Akyıldız atandı. Ayrıca Askerlik Şubesi Başkanlığı'na Kıdemli Başçavuş Murat Patlar, Merkez Karakol Komutanlığı görevine de Başçavuş Mustafa Duran atandı.