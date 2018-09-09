Milyonluk yat alevlere teslim

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 20 metrelik lüks motoryat alev alev yanarak battı. Yangın, cep telefonu ile görüntülendi. Göcek açıklarına 'Lucky' isimli motoryat ile tura çıkan 12 kişilik arkadaş grubu, bugün saat 16.00 sıralarında, Göbün Koyu'na demirledi. Motoryatta bulunanlar indikten bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Turistlerin gözü önünde alev alev yanan motoryat, yakındaki başka bir tekneyle çekilerek kıyıdan uzaklaştırıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede sardığı motoryata, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri müdahale etti. Güçlükle söndürülen motoryat su alarak battı. Motoryatın 1 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.