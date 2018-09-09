Önce zirve sonra denizle buluşma

Antalya
LYA'NIN Korkuteli Belediyesi sosyal projeleri kapsamında, ilçeye bağlı mahallelerde hiç denize gitmemiş bayanları deniz ile buluşturuyor. Korkuteli'nin Ulucak ve Garipçe mahallelerinden gelen kadınlar önce Tünektepe Teleferik'le zirveye çıktı. Ardından da Sarısu Kadınlar Plajı'nda denize girdi. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. KUŞ BAKIŞI ANTALYA
Projenin yaz boyu sürdüğünü ifade eden İrban, "Ekiplerimiz özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelere gidiyor. Gerek bire bir, gerek mahalle muhtarları aracılığıyla bu hizmeti anlatıyor. Denize giden bayanlarımıza havlu hediyelerimiz oluyor. Tüm masraflarını karşılıyoruz.