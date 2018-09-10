10 milyona turiste az kaldı

Antalya
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya
'ya havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi rakamlarını açıkladı. 1-8 Eylül tarihlerinde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 539 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı. 1 Ocak'tan 8 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente 9 milyon 666 bin 859 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 yükseldi. Antalya 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 144 bin 130 daha fazla turist ağırladı. YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
TÜROFED Başkanı Osman Ayık
, turizmde son yılların en iyi sezonunu geçirdiklerini belirterek, geçen yılların aksine sektördeki yükselişin devam ettiğini söyledi. 2018'in tüm kaynak pazarlarda son derece hareketli geçeceğinin işaretlerinin yıl başındaki erken rezervasyon rakamlarından görüldüğünü aktaran Osman Ayık, "Bazı kaynak pazarlarda 2014 seviyelerini bulduk ve üstüne çıkıyoruz. Bazılarında 2016'dan daha iyi. Mesela Almanya pazarında 2015 seviyeleri en iyi yıldı şu ana kadar yaşadığımız. Henüz o rakamların gerisindeyiz, ama 2016'dan daha iyi bir yere doğru gidiyoruz, öyle gözüküyor. İngiliz pazarı son derece iyi rakamlarla seyrediyor" dedi. Antalya'da 2018 yılını 13.5- 14 milyon bandında bir yerde tamamlamasını beklediğini belirten Ayık, "Artık buna iç pazar misafirini de eklemek lazım. Antalya'nın 3 veya 3.5 milyon arasında yerli misafir trafiği var" dedi.