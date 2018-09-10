Antalyalılar denizle buluştu

Antalya
SPOR Kulübü Derneği tarafından 3'üncüsü düzenlenen Antalyaspor Yaz Kupası Açık Su Yüzme
Yarışı gerçekleştirildi. Merhum Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erol anısına düzenlenen Antalyaspor Yaz Kupası Açık Su Yüzme Yarışı, falezlerdeki Mavi Bayraklı plajlarda yapıldı. Farklı yaş gruplarındaki yarışlara 500'e yakın yerli ve yabancı sporcu katıldı. Organizasyon kapsamında yapılan 500 metre yarışı ise yaş farkı gözetilmeksizin herkese açık yapıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi. Yarışları merhum Süleyman Erol'un eşi Feride Erol ve oğlu Ahmet Erol
da izledi. ANTALYA TANITIMI
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, 3 yıl önce başlanan yarışların amacının kentte yüzme sporunu aktif hale getirmek olduğunu kaydetti. "Mesajımız Antalya Yüzsün" diyen Başkan Tanır, "Bu yarışların şenlik havasında ilerleyerek ulusal ve uluslararası alanda kentin tanıtımını yapması hedefimiz" dedi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Süleyman Erol'un oğlu Ahmet Erol ise, "Yarışmanın babamın adına gerçekleştirilmesinden mutluluk duyuyorum. Süleyman Erol ismini simge haline getirmek istiyoruz" dedi.