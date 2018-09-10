Serik yine berabere kaldı

TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor
, deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile 2-2 berabere kaldı. 3'üncü dakikada Sedat'ın golüyle yenik duruma düşen Serik Belediyespor, 21'inci dakikada Selçuk, 24'üncü dakikada da Taner'in golleriyle 2-1 öne geçti. İlk yarının son saniyelerinde Ali'nin golü skoru eşitledi. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol gelmeyince maç da bu sonuçla tamamlandı. Serik Belediyespor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3. Lig'de ilk 2 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.