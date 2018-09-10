Şeytanın bile aklına gelmez

Antalya
Atatürk Devlet Hastanesi
kardiyoloji servisinde muayene olmak için giden R.İ.'nin cebinden 15 bin lirasını yankesicilik yaparak çalan S.G. Antalya
polisinin yaptığı operasyon ile yakalandı. PLAKADAN BULUNDU
Parası çalındıktan sonra R.İ.'nin başvurmasının ardından hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı yapan kişinin yüzünü gizlemek için ağzına steril maske ve başına spor şapka takan kirli sakallı bir erkek şahıs olduğu belirlendi. Polis, şahsın 07 S xxxx plakalı aracı kullanan S.G. olduğunu tespit etti. S.G. düzenlenen operasyon ile Kepez Devlet Hastanesi civarında yakalandı. Zanlı, emniyette yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti ve 15 bin liradan geriyle 5 bin 100 lira kaldığın söyledi. S.G.'nin benzer suçtan 1 adet arama kaydının ve 2 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusun ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan ÖZTÜ