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Akseki renklendi

’nın Akseki ilçesinde düzenlenen Kültür ve rengarenk geçti

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Akseki renklendi
Antalyalya'nın Akseki ilçesinde Akseki Günleri Kültür ve düzenlendi. Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediye Başkanlığı ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış programında ressam Mustafa Pişkin'in yağlı boya resim sergisi, Marla Mutfağı binasında açıldı.

YÖRESEL DEFİLE
Develer ve atlar eşliğinde festival alanına kadar yapılan kortej yürüyüşü ile devam eden festivalde 'Geleneksel Düğün Kıyafetleri' defilesi ve kına gecesi yapıldı. Etkinliklerde kaşık ekibi oyunları, folklor gösterileri sunulurken çeşitli sanatçılar da sahne aldı.

6 ASIRLIK GELENEK
Festivalin son gününde ise Ceceler Mahallesi'nin 600 yıllık bir geleneği olan gelin alma ve düğün alayı gelenekleri canlandırıldı. Yöresel türküler seslendirildi. Halk oyunları ve çeşitli sanatçıların verdiği konserin ardından havai fişek gösterileri ile son buldu. Belediye Başkanı Mustafa Uysal Akseki'nin sosyal ve kültürel hayatına renk katmak istediklerini söyledi.

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Akseki renklendi
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