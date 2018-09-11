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Bir aile ölümden döndü

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Bir aile ölümden döndü

BURDUR'DA meydana gelen trafik kazasında aralarında 1.5 aylık bebeğin de bulunduğu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, - karayolunda meydana geldi. Antalya'dan 'ya seyreden (31) yönetimindeki 06 TGB 27 plakalı otomobil, Ağlasun Kavşağı'nda 'ın (65) kullandığı 06 DR 8774 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Yerlice ile otomobildeki annesi Fatma Yerlice (52), babası Alaattin Yerlice (50), eşi Deryanur Yerlice (27) ve oğlu 1.5 aylık Poyraz Ali Yerlice yaralandı.


HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
CAN pazarının yaşandığı kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Sefer Can ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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