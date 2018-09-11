Taraftardan tatlı destek

BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Kepez Belediyespor'un taraftarları takımlarının yanında olduğunu gösterdi. 'Sakarya Tayfa' adlı taraftar grubu, takımlarını 2018-2019 sezonunda yalnız bırakmayacaklarının sinyalini verdi. Hasan Doğan Stadyumu'nda yapılan antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar, takımlarına tezahüratla destek oldu.

BAKLAVA VERDILER

Grup adına konuşan taraftarlardan Gökhan Kocademir, "İç sahamızda ve deplasmanda takımımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Grup idmanın ardından futbolculara baklava ikramında bulundu.