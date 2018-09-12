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4 yavru kurtarıldı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
4 yavru kurtarıldı
Antalya'NIN Konyaaltı ilçesinde su borusunda sıkışan 4 köpek yavrusu operasyonla kurtardı. Hurma Mahallesi 206 sokakta 9 yavrulu bir köpeğin yavrularının su borusunu sıkıştığı ihbarını alan Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nden bir kepçe olay yerine gelerek, asfaltı kazdı. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hasan Balık ve Veteriner Hekim Nilay Vurkaç, bir kablo yardımıyla yavru köpekleri oldukları yerden 2 saat süren operasyonla çıkarmayı başardı. Anne köpek yavrularına kavşutu.
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4 yavru kurtarıldı
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