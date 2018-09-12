Bizim gelinler gibi

Antalya
LI işadamı 25 yaşındaki Aydın Bülbül
, 6 bin 400 kilometre uzaklıktaki Çin'de tanıştığı aynı yaştaki Jiadi Yan
ile davullu zurnalı düğünle dünya evine girdi. Müslüman olan ve 'Dilara' adını alan Çinli gelin Jiadi, düğününde davul çaldı, harmandalı oynadı. KIR DÜĞÜNÜ YAPILDI Antalya Organize Sanayi Bölgesi
'nde plastik fabrikası bulunan Aydın Bülbül, yaklaşık 3 yıl önce Çin'e yaptığı iş gezisinden dönerken tanıştığı ve Antalya'da misafir ettiği Çinli bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Jiadi Yan ile evlenmeye karar verdi. Jiadi Yan, Müslüman olarak adını Dilara olarak değiştirdi. Döşemealtı ilçesindeki bir at çiftliğinde davulluzurnalı kır düğünü yapıldı. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde ikiliyi aileleri ve sevenleri de yalnız bırakmadı HARMANDALI OYNADI
TÜRK geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde gelin ve damat davul zurna eşliğinde dünya evine girdi. Dilara'nın davul çalması ilginç görüntüler oluşturdu. Harmandalı oynayan çifte Çinli baba Yufang Yan ve anne Xiaofen Yan da alkış tutarak eşlik etti.