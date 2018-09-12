El dokumaları Kazakistan’da görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Kazakistan'da kutlanan 'Aile Günü' etkinlikleri kapsamında 'Geleneksel Türk Dokumaları' adlı workshop gerçekleştirdi.Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen etkinliğin medeniyetimizi yansıtmak adına önemli olduğunu söyleyen Zaimoğlu, "Geleneksel Türk el dokumalarımızı Kazak halkına göstermenin, onlara öğretmenin ve onlarla paylaşmanın kültürümüzü gelecek nesillere taşımak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür etkinlikler kültür ve medeniyet gereçlerinden biridir" diye konuştu.