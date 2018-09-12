Fethiye’de simit fiyatı tartışması

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinde 110 gram simidin sokak büfelerinde 1.25, pastanelerde 1.50 liradan satılması kararı tartışmalara neden oldu. Karara rağmen sokak simitçilerinin de simidi 1.50 liradan satmaya başlaması tepkileri artırdı. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, "Sokakta satılan simidin fiyatı 1.25 liradır. Pastanelerde işletmeye oturup orada çay içip yanında yemek için simit söylerse, o zaman simit için 1.50 TL ücret ödenecek. Aksi davrananlara ceza verilecek ' şeklinde konuştu.