Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Fethiye’de simit fiyatı tartışması

Fethiye’de simit fiyatı tartışması

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Fethiye’de simit fiyatı tartışması
'NIN Fethiye ilçesinde 110 gram simidin sokak büfelerinde 1.25, pastanelerde 1.50 liradan satılması kararı tartışmalara neden oldu. Karara rağmen sokak simitçilerinin de simidi 1.50 liradan satmaya başlaması tepkileri artırdı. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, "Sokakta satılan simidin fiyatı 1.25 liradır. Pastanelerde işletmeye oturup orada çay içip yanında yemek için simit söylerse, o zaman simit için 1.50 TL ücret ödenecek. Aksi davrananlara ceza verilecek ' şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de simit fiyatı tartışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN