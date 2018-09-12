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Görkemli kapanış

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Görkemli kapanış
Antalya Kepez Belediyesi, Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen törenle ''nun kapanışını gerçekleştirdi. Yaz tatili boyunca 4 bin 871 çocuğa spor eğitimi veren ve 'nın tüm noktalarına servis imkanı sunarak her çocuğu spor ile buluşturan Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulu'nun kapanış töreninde renkli geçti.

MODERN EĞİTİM
Profesyonel antrenörler eşliğinde spor yapma imkânı sunan Yaz Spor Okulları'nda 4 bin 871 çocuk eğitim aldı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, sutopu, cimnastik, okçuluk, güreş ve tekvando olmak üzere 10 branşta eğitim veren okul, yaz tatilini spor yaparak geçirmek isteyen çocukların tercihi oldu.
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Görkemli kapanış
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