Kirli görüntü temizlendi

Antalya
'DA protokol yolu olarak bilinen Gazi Bulvarı'ndaki kötü görüntü temizlendi. SABAH Akdeniz
'in 'Rezalet' başlığıyla gündeme taşıdığı Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan moloz ve çöp yığınları temizlenerek kötü manzara ortadan kaldırıldı. ÇÖP DAĞI ERİTİLDİ
Her yıl milyonlara turistin geçtiği protokol yolu olarak bilinen Gazi Bulvarı'nın Muratpaşa ilçesi bölümündeki moloz ve çöpler kaldırıldı. Antalya
'nın imajına zarar veren çöp dağı, SABAH Akdeniz'in uyarması üzerine Muratpaşa Belediyesi
tarafından iş makineleriyle eritildi. Kısa bir süre önce temizlenen alana çöp ve hafriyatlar atılmaya devam ederken, belediyenin soruna çözüm bulamaması ve uyarı levhası dahi asmaması dikkat çekti.