Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kirli görüntü temizlendi

Kirli görüntü temizlendi

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Kirli görüntü temizlendi
Antalya'DA protokol yolu olarak bilinen Gazi Bulvarı'ndaki kötü görüntü temizlendi. SABAH 'in 'Rezalet' başlığıyla gündeme taşıdığı Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan moloz ve çöp yığınları temizlenerek kötü manzara ortadan kaldırıldı.

ÇÖP DAĞI ERİTİLDİ
Her yıl milyonlara turistin geçtiği protokol yolu olarak bilinen Gazi Bulvarı'nın Muratpaşa ilçesi bölümündeki moloz ve çöpler kaldırıldı. 'nın imajına zarar veren çöp dağı, SABAH Akdeniz'in uyarması üzerine tarafından iş makineleriyle eritildi. Kısa bir süre önce temizlenen alana çöp ve hafriyatlar atılmaya devam ederken, belediyenin soruna çözüm bulamaması ve uyarı levhası dahi asmaması dikkat çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kirli görüntü temizlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN