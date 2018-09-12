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Şükrü Kadri her yerde aranıyor

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Şükrü Kadri her yerde aranıyor
Antalya'DA geçen cumartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan denizcilik fakültesi mezunu 23 yaşındaki Şükrü Kadri Yaşar'ın bulunması için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinin evden ayrılırken kimliğini ve banka kartlarını yanına almadığını, üzerinde sadece babasından aldığı 15 TL bulunduğunu ifade eden ağabey Veysel Yaşar, "Bildiğimiz tüm arkadaşlarını ve gittiği spor salonunu aradık ancak gören kimse yok. Telefonu kapalı. Arkadaşları da sosyal medya üzerinden arıyor" diye konuştu.
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Şükrü Kadri her yerde aranıyor
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