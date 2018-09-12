Yaralının başında şemsiye nöbeti

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İNSANLIK ÖRNEĞİ SERGILENDI
Örnek Mahallesi'nde E.A.'nın kullandığı 07 JF 736 plakalı motosiklet Külliye Camisi önünde bulunan kavşakta S.K.'nin kullandığı 07 LDG 45 plakalı otomobile çarptı. Kazada lastiği patlayan otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulans gelinceye kadar önce branda ile ardından da şemsiye ile güneşten korumaya çalıştı. E.A. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.