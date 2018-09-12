Yeni bir Antalya doğuyor

SUR Yapı
'nın Kepez- Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya
Projesi'nde bir ve ikinci etapların inşaatı hızla devam ediyor. Bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. 23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçi 24 saat aralıksız çalışıyor. YÜZDE 50'Sİ BİTTİ
Projenin ilk etabında yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 konutun 2019'da teslim edilmesi planlanıyor. Sur Yapı Antalya
Projesi'nde bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Kaba inşaatın eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 8 milyar lira yatırımla 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya'ya yeni bir şehir kuruluyor. Sur Yapı Antalya Projesi'nin Turkuaz etabından 60 ay ve 0,98 vade ile 2.200 TL'den başlayan taksitlerle evlerini alabiliyor. Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa
, Ayfon, Burdur
ve Konya olmak üzere Türkiye'nin 58 farklı iline dağılan bir skalada satış gerçekleştirildi. Yurtdışından da yüzlerce kişi yatırım yaptı. Rusya, İngiltere başta olmak üzere birçok yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. DÜNYA MARKASI SUR
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "6 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatın yüzde 50'sini tamamladık. Aralık ayında satışa başladığımızda Türkiye'nin her tarafından hatta dünyadan çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Yaptığımız iş çok iyi anlaşıldı. Antalya'nın bir dünya markası olduğunu bu proje ile hep beraber bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.