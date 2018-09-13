AK Gençlik Antalya’da bir araya geldi

AK PARTI 24nci bölge il üniversite başkanları ve bölge koordinatörleri toplantısı Antalya
'nın ev sahipliğinde Antalya
'nın Kemer ilçesinde gerçekleşti. Burdur, Isparta
, Afyon, Karaman, Eskişehir, Kütahya
, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli ve Antalya olmak üzere toplam 11 ili kapsayan toplantıda yeni eğitim öğretim yılında amaçlanan projeler konuşuldu. KAMPÜSE HOŞGELDİN
Antalya'nın turizm kenti olduğu kadar 5 üniversite ile eğitim ve öğretimde başı çeken illerden biri olduğu vurgusu yapılan toplantıda Antalya İl Üniversiteler Başkanı Ayberk Kök, hedefledikleri projeleri hayata geçirmek için sabırsızlandığını söyledi. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının Antalya'daki üniversitelerin yılı olacağını belirten Kök, 'Kampüse Hoş geldin' projesiyle Antalya'ya ilk defa gelen öğrencileri daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gerek otogarlarda gerekse üniversitelerin içindeki stantlarda beklediklerini ve onların Antalya'ya adaptasyonları konusunda elini taşını altına koymaya hazır olduğunu vurguladı. Kök, "Eğitimden geziye, spordan genel kültüre her zaman öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız. 'Sen yoksan bir eksiğiz' sloganıyla yeni gelen öğrenci kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.