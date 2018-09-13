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Cinayete müebbet talebi

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Cinayete müebbet talebi
Antalya'DA geçtiğimiz yıl 30 Ocak tarihinde siyasetçi ve işadamı 'in oğlu Süleyman Erten'i (30) kaçırdıktan sonra öldürüp yakan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşlerin yargılamasına devam edildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman Kabakuşak kardeşi Enes Kabakuşak ve tutuksuz yargılanan baba Mehmet Kabakuşak ile avukatları katıldı. Şikayetçi bölümünde ise kaçırıldıktan sonra canice öldürülen Süleyman Erten'in babası İsmail Erten avukatı Bahadır Kalaycı yer aldı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ
Savunmaların ardından mahkeme başkanı Cumhuriyet Savcısı'ndan mütalaasını vermesini istedi. Savcı iki kardeşin de ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Enes kardeşlerin avukatı savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme başkanı tarafların mütalaaya karşı son sözlerini söylemek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Cinayete müebbet talebi
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