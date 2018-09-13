Dilara ortalığı karıştırdı

Antalya
'da, PTT
şubesindeki otomatik para çekme makinesinden (ATM
) para çekmek isterken kartını sıkıştıran Dilara
Ö. (24), ortalığı birbirine kattı. Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Dilara Ö., hesabındaki bin 500 TL'yi çekmek için PTT ATM'sini kullanmak istedi. Parayı çekemediği gibi kartı da ATM'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek bağırmaya başladı. ORTALIĞI KARIŞTIRDI
ATM'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., özel güvenlik görevlilerine de bağırdı. PTT şubesine giren Dilara Ö., içerideki çiçekleri devirip camları da tekmeledi. Personele küfür edip saldıran Dilara Ö., parasını ve sıkışan kartını istedi. Konuşmaları dinlemeyen ve küfür etmeye devam eden Dilara Ö., bir polis tarafından ters kelepçe takılarak yere yatırıldı. Dilara Ö. yarım saat süren çabalara rağmen bir türlü sakinleşmeyince polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. PTT yetkilileri şikayetçi olmayınca Dilara Ö. serbest bırakıldı.