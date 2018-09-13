Eğitim savaşı yendi

Suriyeli öğretmenler savaş nedeniyle bırakmak zorunda kaldıkları mesleklerini Türkiye'de sürdürüyor. Antalya
'da yaşayan 95 Suriyeli öğretmen, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi Kepez ilçesi Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi
'nde aldıkları eğitimlerle çok sevdikleri mesleklerine geri dönüyor. UNICEF tarafından ödenekleri sağlanan Suriyeli öğretmenler, 9 gün boyunca 'Eğiticinin Eğitimi' kursunu katıldı. Türk eğitim sistemine entegrasyon sağlayan öğretmenler okulda görev yapmaya hazır hale geldi. Yeni eğitim ve öğretim yılında Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki tamamı Suriyeli öğrencilerden oluşan Fatma Parıltı Ortaokulu
'nda eğitim verecek 95 öğretmen, ders zilinin çalmasını sabırsızlıkla bekliyor. Okulda 770 Suriyeli öğrenci eğitimi alırken Suriyeli öğretmenlerin yanında 10 Türk eğitimci de görev yapacak. BURASI İKİNCİ VATANIMIZ
Çok sevdikleri mesleklerini savaş nedeniyle ülkelerinde bırakan Suriyeli öğretmenler, mesleklerine Türkiye'de kavuşacaklarından dolayı mutluluklarını ifade etti. Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini söyleyen öğretmen İbtisam Elabdullah, "Savaş başlamadan önce Suriye'de 4 yıl sınıf öğretmenliğini yaptım. Savaş nedeniyle vatanımı terk etmek zorunda kaldım. Çok üzülmüştüm. Bir gün tekrar öğretmenlik yapacağımı hayal ediyordum. Bu hayalimi Türkiye'de gerçekleştireceğim için çok mutluyum" diye konuştu. 3 BİN YABANCI KURSİYER VAR
ÇAMLIBEL Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı
, halk eğitim merkezlerinde yabancılara da yönelik hizmetler verdiklerini söyledi. Çarkçı, 2017-2018 eğitim yılında bin 55 kurs açtıklarını ve 24 bine yakın kursiyerin eğitim aldığını belirterek. "3 bine yakın yabancı uyruklu kursiyeri eğittik. Merkezimiz bu konuda Antalya
'da önde gelen kurum oldu" İbrahim Ethem Çarkçı diye konuştu.