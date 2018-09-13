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Katil telefondan yakalandı

’da üniversite öğrencisi ’ü öldüren güvenlik görevlisi telefon sinyalinden yakalandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Katil telefondan yakalandı
Antalya'da üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi 'ü (23), çorbacıda yan bakma yüzünden çıkan tartışma sonrası öldüren yakalandı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet masası ekipleri, Muratcan Öztürk'ü öldüren kişinin Lara'da bir barda güvenlik şefi olarak çalışan Bülent Keme olduğunu belirledi.

YAKALANDI
Zanlının cep telefonunun GPS kayıtlarından Manavgat ilçesinde bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler baskın düzenleyerek Bülent Keme'yi yakaladı.

CEZAEVINE GÖNDERILDI
Polis, cinayette kullanılan tabancayı da ele geçirdi. Keme, ilk ifadesinde Muratcan Öztürk'ün arkadaşları ile birlikte Lara'da çalıştığı bara geldiklerini, içeriye almadığını, bu nedenle tartıştığını, çorbacıda karşılaştıklarında cinayeti işlediğini söyledi. Keme, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderdi.
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Katil telefondan yakalandı
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