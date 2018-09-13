Katil telefondan yakalandı

Antalya
'da üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk
'ü (23), çorbacıda yan bakma yüzünden çıkan tartışma sonrası öldüren Bülent Keme
yakalandı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet masası ekipleri, Muratcan Öztürk'ü öldüren kişinin Lara'da bir barda güvenlik şefi olarak çalışan Bülent Keme olduğunu belirledi. YAKALANDI
Zanlının cep telefonunun GPS kayıtlarından Manavgat ilçesinde bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler baskın düzenleyerek Bülent Keme'yi yakaladı. CEZAEVINE GÖNDERILDI
Polis, cinayette kullanılan tabancayı da ele geçirdi. Keme, ilk ifadesinde Muratcan Öztürk'ün arkadaşları ile birlikte Lara'da çalıştığı bara geldiklerini, içeriye almadığını, bu nedenle tartıştığını, çorbacıda karşılaştıklarında cinayeti işlediğini söyledi. Keme, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderdi.