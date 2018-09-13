Okulu tarih yazdı

Antalya
'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666'ncısı yapılan Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu
oldu. Geçen sene 5'inci kez kazanıp efsane güreşçi Ahmet Taşçı
'nın rekorunu egale eden Okulu, bu kez rekorun tek başına sahibi olarak üst üste 6'ncı zaferini elde edip, ikinci kez Altın kemer
'in ebedi sahibi olun güreşlerin tarihine geçti. BÜYÜK MÜCADELE
7-9 Eylül tarihlerinde Elmalı Belediyesi himayesinde, Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla gerçekleştirilen güreşlerde 72'si başpehlivan olmak üzere bin 270 sporcu kispet giydi. Boylarında final yapan (başaltı boyu hariç) sporcuların bir üst boya yükselme hakkı kazanması alt boylarda da güreşlerin kıran kırana geçmesine neden oldu. 6 RAKİBİNİ YENDİ
Güreşlerde Orhan Okulu üst üste 6. kez başpehlivan olurken İsmail Balaban
ikinci Ali Gürbüz
ile Nedim Gürel
de üçüncü oldu. Orhan Okulu ilk turdan itibaren sırasıyla; Mehmet Yeşilyeşil, Kaan Kaya, Osman Aynur
, Kürşat Şevki Korkmaz ve Nedim Gürel'i yenerek finale geldi. SIRA KIRKPINAR'DA
Elmalı'da tarih yazan Orhan Okulu, "İkinci Altın Kemer'in ebedi sahibi olduğum için gururluyum. Aziz seyircilerimiz bu yağmura rağmen bizleri destekledi. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Rakiplerimi de kutluyorum ve tebrik ediyorum. Özellikle Ali Gürbüz ile İsmail Balaban müsabakası muhteşemdi. Rakiplerim ama önce arkadaşlarım. Kendilerini tebrik ediyorum. Finalde İsmail Balaban sakatlığı nedeniyle çekilmek durumunda kaldı. Biz Antalyalılar sıcak havaya alışkın olduğumuz için Elmalı'daki yağmur ve biraz soğuk hava kramplara neden oldu ve performansımızı olumsuz etkiledi. Kurtdere'de, Elmalı'da Altın Kemer'in ebedi sahibi oldum. Bundan sonra en büyük hedefim Kırkpınar Güreşleri'nin Altın Kemeri'nin ebedi sahibi olmak" dedi.
İKİSİ DE HAK ETTİ
EZELI rakipler Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasındaki yarı final müsabakası adeta nefesleri kesti. Çoğu zaman sağanak yağmur altında süren mücadele tam 135 dakikada sonuçlandı. İki yıldız başpehlivanın mücadelesi hem güç gösterisi olurken hem de centilmenlik mücadelesine sahne oldu. İki yıldız başpehlivan sahada mücadele ederken Ali Gürbüz'ün dedesi eski başpehlivan Mehmet Öztürk
ile İsmail Balaban'ın babası Hasan Balaban da tribünde dostluk ve heyecan içinde birlikte mücadeleyi izledi. 135 DAKİKA SÜRDÜ Merkez Hakem Kurulu
Başkan Yardımcısı Tevfik Korkmaz müsabakaya müdahale ederek 10 dakika içerisinde galibiyet sağlanmazsa her ikisinin de diskalifiye edileceğini söyledi. Bu kararın alınmasına rağmen 10 dakika içerisinde yeniş olmadı fakat müsabakaya devam edildi. Mücadelenin 135. dakikasında İsmail Balaban puan alarak galip geldi. Balaban ile Gürbüz'ün mücadelesi protokolde ve tribündeki halk kadar ekranları başındaki yüzbinlerce seyircinin takdirini topladı. AĞALIK MUAMMER AK'IN
GEÇMIŞ yıllarda bir kez güreş ağalığı yapan Muammer Ak, yapılan ağalık müzayedesinde 507 bin lira vererek 2019 yılının güreş ağalığını kazandı. Güreşlere maddi ve manevi anlamda destek veren işadamı Muammer Ak, güreşseverler tarafından takdirle karşılandı. Ak, uzun süre tebrikleri kabul etti.