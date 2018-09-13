Tarihi bina yıkılmak üzere

Antalya
'NIN en merkezinde yer alan ve tarihi Kaleiçi ile iç içe geçmiş Balbey Mahallesi
418 sokak girişindeki tarihi koruma altındaki bina S.O.S veriyor. Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Üflesen yıkılacak. Allah korusun birisi bu binanın altında kalıp ölürse sorumlusu kim olacak?" diyerek yetkililerden yardım istedi. Sorunun giderilmesi için gerekli mercilere yazılı olarak başvurduğunu da belirten Uyaroğlu, tarihi sit alanı içindeki tescilli binanın insanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini kaydederek, "Bütün bunları Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na da bildirdim" diye konuştu. 1.5 METRE AÇILDI
Muhtar Abdullah Uyaroğlu, söz konusu binanın bir bölümünün ana binadan 1.5 metre ayrıldığını da söyledi. Tarihi binanı yıkılmasının an meselesi olduğunu da belirten Uyaroğlu, kaymakamlık, belediye ve diğer tüm resmi kurumlara durumu bildirdim. Binanın sahibine de telefonla ulaştım. Ancak şu ana kadar kesin bir çözüm bulunmadı" diye konuştu. Mahallenin en önemli girişi olan bu binanın ön kısmı bir süre önce Muratpaşa Belediyesi tarafından demir korkuluk ile kapatıldığını bildiren Uyaroğlu, "Bu korkuluğun direğine de kamyon çarpıp eğdi. Bu direk de tehlike saçmaya başladı" diyerek tehlikeye dikkat çekti. ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ
UYAROĞLU, mahallelerinde Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiş 37 tarihi ev, 3 çeşme ve 2 tarihi caminin yer aldığını vurguladı. Bu binaların bir kısmının yandığını,bir kısmının ise yıkılmak üzere olduğunu belirten Uyaroğlu, "Tek kurtuluşumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in Kaleiçi Projesine dahil etmesi idi. Bu yapıldı. Projenin devreye girmesi halinde Cumhuriyet Meydanı
'na, Yat Limanı'na gelen turist bizim mahallemize de gelecek. Esnafımız para kazanacak, insanımızın yüzü gelecek" diye konuştu.