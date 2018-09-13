Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin Kızıltoprak Mahallesi'nde kazandırdığı Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi, Türkiye'ye model oldu. Özellikle bünyesinde barındırdığı Kanser Erken Teşhis
Tarama ve Eğitim Merkezi
(KETEM) ile merkez, Türkiye'de en sık görülen 3 kanser türü olan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri erken teşhis edilerek hayat kurtarıyor. BAKANLIK ÖRNEK ALDI
KETEM'de uluslararası standartlarda uygulanan tamamen ücretsiz testlerle kanser riski tespit edilebiliyor. Ayrıca özellikle meme kanseri konusunda kadınları bilgilendirici eğitimler verilerek kendi kendilerini muayene etmeleri sağlanıyor. Sağlık Bakanlığı, bütüncül bir hizmet sunan ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesinin sağlandığı Sağlıklı Hayat Merkezleri projesini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.