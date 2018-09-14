Antalya iş dünyası TL kararı ile mutlu

İş dünyasının bir süredir beklediği gayrimenkul, araç, menkul değerlerin alımsatım ve kiralamalarında TL'nin kullanılmasını zorunlu kılan karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girmesi olumlu karşılandı. Yeni düzenlemeye göre, kiralamalar döviz üzerinden yapılamayacağı gibi, döviz üzerinden yapılmış sözleşmeler de 30 gün içerisinde TL'ye dönüştürülecek. 2 YILDIR TALEP EDİYORDUK
Turizm kenti olması nedeniyle dövizle kiralamanın en yoğun olduğu illerin başında olan Antalya
'da karar esnafta sevinç yarattı. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2016 yılında Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası turizmde gerçekleşen düşüş döneminde aynı öneriyi gündeme getirdiklerini söyledi. Çetin, "Karar son derece olumlu. Bu yöndeki taleplerimizi daha önce bakanlıklara sunmuştuk. Bugüne kadar yaptığımız talepler karşılığını buldu" dedi. KUR 4.5'TAN HESAPLANSIN
ATSO Başkanı Çetin, gelinen noktada en önemli ayrıntının mevcut sözleşmelerin TL'ye geçişinde yaşanacağını ifade etti. Çetin, "Kiraların TL'ye sabitlenmesinde kurun şimdiki seviyesinin esas alınması doğru olmaz. Bu sözleşmeler yapılırken dolar kuru çok daha düşüktü. Bu nedenle en azında 4-.4.5 seviyelerinde kurun sabitlenerek TL'ye dönüştürülmesi yerinde olur" diye konuştu. CESUR BİR ADIM
TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de kararın Antalya'da esnafı rahatlatacağını vurguladı. Antalya'da AVM
'lerin yanı sıra turistik ilçelerde de kiraların dövizle alındığını hatırlatan Dere, "Döviz kurundaki ani çıkışlar esnafı çok olumsuz etkiliyordu. Bizim de kira sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi yönünde taleplerimiz vardı. Devletimiz bu konuda çok cesur bir adım attı. Hepimizi sevindirdi" ifadelerini kullandı. DÖVIZ FIRSATÇILARINA UYARI
Fiyatların döviz kuruyla belirlenmesinin halkın dövize olan talebini artırdığının altını çizen Dere, "Tüm alışverişlerin TL üzerinden yapılması gerekiyor. Döviz kuru ile fiyat belirleme fırsatçılığına son verilmeli. Bu ekonominin özüne de ticari ahlaka da sığmıyor. Bizi kendi paramız üzerinden vurmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Yeni yasal düzenleme ile bu konuda çok önemli bir adım atılmış oldu" şeklinde konuştu.