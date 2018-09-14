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Soydular ve yaktılar

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Soydular ve yaktılar
Antalya'DA depo olarak kullanılan tek katlı gecekonduda uyuşturucu bağımlılarının çıkarttığı yangın paniğe neden oldu. Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2309 sokakta bulunan Hatice Kaş'a ait içinde eşyaların bulunduğu evde yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

DEĞERLİ ÇEYİZİ VARDI
Yangın 3 itfaiye aracının müdahalesi sonucu 20 dakikalık çalışma sonunda söndürüldü. Ev sahibi sağlık çalışanı Hatice Kaş, "Önce soydular. Kapıyı demirle zincirle bağlamama rağmen bu kez yaktılar. İçinde eşyalarım ve çeyizlerim vardı. Çok üzgünüm" diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Soydular ve yaktılar
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