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Korkuteli’de kavga 2 ölü

’nın Korkuteli ilçesinde İsmail Yılmaz, tartıştığı Emrah Ünal’ı av tüfeği ile öldürdü. Aynı tüfekle kendi başına da sıkan Yılmaz da kurtarılamadı

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Korkuteli’de kavga 2 ölü
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tartışma kanlı bitti. 'nin i karşısında bulunan bir markette tartışan iki kişiden İsmail Yılmaz (44), Emrah Ünal'ı (37) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Aynı tüfekle intihara kalkışan İsmail Yılmaz, ağır yaralı olarak sevk edildiği 'da kurtarılamadı.

AV TÜFEĞI ILE ÖLDÜRDÜ
Olay Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin karşısındaki marketin önünde meydana geldi. İsmail Yılmaz, 07 F 8478 plakalı otomobille geldiği marketin önünde, hastanede çalışan Emrah Ünal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz aracının bagajındaki av tüfeğini alarak Ünal'ın başına ateş etti. Ardından tüfeği kendi başına doğrultarak tetiği çekti.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI
SILAH seslerinin duyulması üzerine hastaneden olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah Ünal ile İsmail Yılmaz'ı hemen Acil Servis'e nakletti. Emrah Ünal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, İsmail Yılmaz ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Emrah Ünal'ın bir kolunun sakat olduğu belirtildi. İsmail Yılmaz'ın ise ilçede pazarcılıkla uğraştığı kaydedildi.
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Korkuteli’de kavga 2 ölü
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