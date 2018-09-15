Muratpaşa şaşırtıyor

Antalya
'da CHP
'li Muratpaşa Belediyesi
, kentin seyir terası olan falezler üzerindeki parkların çöplüğe dönmesinden duyarsız kalmaya devam ediyor. SABAH Akdeniz
'in falez parklarında yaşanan çirkin görüntüyü gündeme getirmesi ile belediye ekiplerinin bir gün göstermelik temizlik yapıp parkları kaderine terk ettiği orta çıktı. ÜSTÜ ÇÖPLÜK ALTI PLAJ
Çöplüğe dönen falez parklarının altında açılan plajlara özen gösteren CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin bu tutumu, "Bir var bir yok" dedirtti. Belediye Başkanı Ümit Uysal
'ın belli bir kesime şirin görünmek için plajlara daha çok önem verdiğini söyleyen vatandaşlar, "Üstü çöplük altı plaj. Resmen bizi kandırıyorlar" dedi. Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Park, Muhsin Adıyaman Sitesi, Hamdibey ve Bambus plajlarında iyileştirme amaçlı iniş merdiveni ve korkuluk projesi Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nda görüşüldü. MİSİLLEME YAPIYOR
1'inci derece doğal sit statüsündeki falezlerde 5 yeni plaj için hazırladığı proje reddedildi. Bu karardan sonra belediyenin temizlik işlerini misilleme yapmak için bilerek aksattığı iddia edildi.