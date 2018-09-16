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öğrencilerine özel navigasyon

Giriş Tarihi: 16.9.2018
AÜ öğrencilerine özel navigasyon
AntalyaLYA'NIN Üniversitesi () Başkanlığı tarafından üniversitesi yerleşkesine özel navigasyon uygulaması geliştirildi. Akdeniz Navigasyon Uygulaması'nı Google Play Store'dan indirenler kampüs içinde aradığı yeri kolayca bulabilecek. Uygulama ile kampüse yeni yerleşecek veya kampüs içerisinde sınava girecek öğrencilerin varmak istedikleri konuma daha kolay ulaşabilmeleri amaçlanıyor. Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Ümit Uluşar, "Bu uygulama ile öğrencilerimiz aynı zamanda Kampüs'ü keşfedecekler" dedi.
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AÜ öğrencilerine özel navigasyon
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