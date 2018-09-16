AÜ öğrencilerine özel navigasyon

Antalya
LYA'NIN Akdeniz
Üniversitesi (AÜ
) Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı tarafından üniversitesi yerleşkesine özel navigasyon uygulaması geliştirildi. Akdeniz Navigasyon Uygulaması'nı Google Play Store'dan indirenler kampüs içinde aradığı yeri kolayca bulabilecek. Uygulama ile kampüse yeni yerleşecek veya kampüs içerisinde sınava girecek öğrencilerin varmak istedikleri konuma daha kolay ulaşabilmeleri amaçlanıyor. Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Ümit Uluşar, "Bu uygulama ile öğrencilerimiz aynı zamanda Kampüs'ü keşfedecekler" dedi.