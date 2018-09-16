Halit bebek için seferberlik

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, 'ağır kombine immün yetmezliği' teşhisi konulan 1 yaşındaki Halit Güldür'ün yüzünü güldürmek için ilçe seferber oldu. Çamköy Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Hatice Güldür çiftinin oğlu Halit'e, uygun ilik bulunması için sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Halit bebek için kök hücre bağışı yapmak isteyen çok sayıda kişi, Çamköy Camisi önüne konuşlanan Kızılay Tırı'na? giderek kan bağışı yaptı.

BAĞIŞLA İHTİMAL ARTIYOR

Kızılay Kan Mekezi Sorumlus Dr. Zeynep Erkek, Halit bebek için kendilerine başvuru olduğunu bu kapsamda kan ve kök hücre bağışı aldıklarını söyledi. Kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Erkek, "İnşallah Halit bebek şifa bulur. Kan ve kök hücre bağışı çok önemli. Bunların başka bir şekilde üretilmesi mümkün değil" dedi.