Salda sahilinde çamurla güzellik

BURDUR'UN
Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü
beyaz kumsalı ve turkuaz renkli yapısının yanı sıra şifalı çamurlarıyla da ilgi çekiyor. Salda Gölü'nü ziyaret edenler göl kıyısındaki çukurlarda biriken, şifalı olduğu ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen çamuru vücutlarına sürüyor. Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, çamurun insan sağlığına iyi geldiğini ve yüzü gerdirerek gençleştirdiğini savundu. Özbek, çamurda birçok mineral olduğunu belirterek, "Sertlik derecesi 3 bin 800 seviyesi. Vatandaş çukuru kendisi açıyor" dedi.