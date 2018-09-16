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Salda sahilinde çamurla güzellik

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Salda sahilinde çamurla güzellik
BURDUR'UN Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz renkli yapısının yanı sıra şifalı çamurlarıyla da ilgi çekiyor. Salda Gölü'nü ziyaret edenler göl kıyısındaki çukurlarda biriken, şifalı olduğu ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen çamuru vücutlarına sürüyor. Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, çamurun insan sağlığına iyi geldiğini ve yüzü gerdirerek gençleştirdiğini savundu. Özbek, çamurda birçok mineral olduğunu belirterek, "Sertlik derecesi 3 bin 800 seviyesi. Vatandaş çukuru kendisi açıyor" dedi.
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Salda sahilinde çamurla güzellik
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