Servis şoförlerine eğitim verildi

Antalya
NTALYA'DA 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförlerine güvenli sürücülük ve farkındalık eğitimi verildi. Okul Servis Araçları Eğitim Toplantısı'na İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan
ve 502 servis şoförü katıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul, şoförlere yorgunluk, dikkatsizlik, hız ve emniyet kemeri gibi konular hakkında bilgi verdi.
ÖĞRENCİ İHBAR EDECEK
Emniyet Müdür Yardımcısı Şengülise, servis araçlarına yönelik denetimlerinin sıklaşacağını belirtti. Şengül, "Kırmızı Düdük projesi ile kural ihlali yapan şoförleri çockular polise bildirecek. Bizde gerekli işlemi yapacağız" dedi.