Hobiden ihracata

Antalya NTALYA'DA, eski turist rehberi Timur Eker , beslemek için satın aldığı akvaryum canlısı 'cüce karides' ve 'cüce kerevit' sayısı hızla artınca ticarete girdi. Eker, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 8 ülkeye ihracat yapıyor.

KATILDIĞI BIR FUARDA GÖRDÜ

Antalya'da oturan ve 30 yılı aşkındır akvaryum hobisi bulunan eski turist rehberi Timur Eker'in ilgisini, 2008'de Almanya'da düzenlenen bir akvaryum fuarına katılınca gördüğü 'cüce karides' ve 'cüce kerevit' olarak adlandırılan renkli karides ve kerevitler çekti. Eker, 6-8 hafta arasında bir dişisi 20 adet üreyen karides ve kerevitlerin sayısının hızla arttığını görünce bunu değerlendirmeye karar verdi.

HABISINI MESLEK EDİNDİ

Karides ve kerevit ticareti yapmaya karar veren Timur Eker, bir tesis kurdu. 2013 yılında 100 bin litrelik tesise sahip olan ve üretimi sürdüren Eker, kapasiteyi bugün 5 katına çıkararak 500 bin litrelik hacme ulaştı. Eker, ihracat için kolları sıvadığını, aralarında Almanya ve İtalya'nın olduğu 8 ülkedeki firmalarla ticaret için sözleşmeleri tamamladığını söyledi. Eker amacının yılda 250 bin karides, 20 bin kerevit ihraç etmek olduğunu söyledi.