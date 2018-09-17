Turizmci 2019’u bekliyor

TURIZM sektörü, 2018'i rekor turist sayısıyla kapatmaya hazırlanırken 2019 yılından da beklentisini yükseltti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, eylülün en verimli aylardan biri olduğunu dile getirerek "Beklentilerimiz doğrultusunda bir sezon yaşıyoruz" dedi. Çocuğu olanlar için tatil döneminin bittiğini ancak çocuğu okul çağında olmayan veya orta yaş seviyesi üzerindekiler için eylülün güzel bir tatil dönemi olduğunu vurguladı.

EYLÜL TATİLCİLERİ

Fiyatların daha makul, iklimin yumuşak olduğunu anlatan Ayık, sadece yurt dışında değil iç pazarda da hareketin devam ettiğini, otel doluluklarının iyi olduğunu ifade etti. Turizmdeki olumlu iklimi önümüzdeki yıl da beklediklerini vurgulayan Ayık, şu anda bile rezervasyonların gayet iyi gittiğini bildirdi. Ayık, 2019'a dönük taleplerde ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Beklentimiz 2019'da da çift haneli bir büyüme. İnşallah önümüzdeki yıl gelir anlamında da bu yıldan iyi olacak" dedi.



2019'DA YÜZDE 15-20 BÜYÜME

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu üyesi Ali Kızıldağ da turizmde güzel bir yıl geçirdiklerini, yaz aylarındaki hareketin hala devam ettiğini söyledi. Yurt içi pazarda son dakika rezervasyonlarının çok alışılagelmiş olduğu için her gün ciddi anlamda rezervasyon aldıklarını anlatan Kızıldağ, "Eylül güzel geçiyor. Ekimde de zaten daha önceden planlanmış kongreler, toplantılar var. Bu sezon, 2015 sonlarında başlayan, 2016, 2017 yıllarındaki tüm sıkıntıların aşılmış olduğu bir yıl yaşadık. Ben 2019 yılının turist artışının 2018'in yüzde 15-20 üzerinde olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.