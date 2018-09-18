Adanalı kadınlardan lezzet girişimi…

BİRÇOK MESLEKİ KURS İMKANI VERİLECEK

Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi kadınları artık Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini kendi restoranlarında hazırlayıp misafirlerin beğenisine sunabilecek. Temel atma töreninde konuşan Adana Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu anlamlı açılışta duygularını şu sözlerle ifade etti: "Seyhan Belediyesi olarak; Salmanbeyli kadın kooperatifine desteğimiz ilk değil, belediye olarak her sene bizi ziyaret eden 8000 kadının iş dünyasında istihdamı için yemek, el işi, seramik ve çini dahil olmak üzere birçok mesleki kurs imkanını vatandaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz.

SEBZELER VE MEYVELER TAMAMEN ORGANİK

Salmanbeyli tarım için oldukça verimli topraklara sahip, hayvanların, sebze ve meyvelerin organik olduğu bir yerdir. Adana ve lezzetlerini Türkiye'ye tanıtmak bizim en büyük vazifemiz. Salmanbeyli kadınlarının temelini attığı bu atölye bir üretimhane olacak ve tüm kadınlarımıza hem üretim aşamasında hem de kendi iş yerlerini açma hayallerini gerçekleştirmesi konusunda bir örnek teşkil edecek. Seyhan Belediyesi olarak kadınlarımızın kendi restoranlarını açma hayallerine bir destek de biz vermek istedik.

"ADANA KÜLTÜRÜNÜ TANITTIKÇA MİSAFİR ARTACAK"

Kadın dostu kent vizyonumuz ile kadınlara desteğimizi ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Adana kültürünü ve lezzetlerini tanıttıkça buraya gelen misafir sayımız artacak; bu sayede kadınlarımız da ekonomiye daha fazla katkı sağlayacaklardır. Yemeklerin satış ve pazarlaması bizim sorumluluğumuz altındadır." Açılışta duygu ve düşüncelerini aktaran Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül ise projeden önce sürdürdükleri mütevazı aktivitelerin proje ile önemli bir boyut kazandığını ve bu projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Hayallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Salmanbeyli kadınları, temel atma töreni sonrası tüm tebrikleri kabul etti.