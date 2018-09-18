Isparta’nın moral istasyonu

ISPARTA'DA
işletmeci Ramazan Akden
, 'moral istasyonu' adını verdiği çay ocağı
na gelenlere günün stresinden kurtarmak için saz, keman, darbukadan oluşan mini 'orkestra' eşliğinde hem türkü söylüyor hem de çay dağıtıyor. 25 yıl önce önünde bahçesi bulunan 40 metrekare alanda çay ocağı işletmeciliği yapmaya başlayan Akden, zamanla insanlara moral verebilmek için bir 'orkestra' kurmaya karar verdi. STRESİ YENİYORLAR
Çevresindekilerin de desteğiyle ücret almadan gönüllü olarak saz, keman, darbukadan oluşan küçük bir orkestra oluşturan Akden, hem şarkı söylüyor hem de güler yüzüyle müşterilerine çay servisi yapıyor. Çaylarını yudumlayanlar da söylenen şarkılara eşlik ediyor. Moral İstasyonu'nun ticari kaygı ile değil insanların mutluluğu için işlettiğini kaydeden Akden, "Stresi moralle yeniyoruz" diye konuştu.