Zil çaldı sınıflar doldu

BATI Akdeniz'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı. Antalya, Isparta ve Burdur ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde ders zilinin çalmasıyla çocuklar sınıfları doldurdu. Bin 629 okulda 451 bin 656 öğrenci ve 31 bin 741 öğretmenin ders başı yaptığı Antalya'daki tören, Gülgün- Nihat Ömür İlkokulu'nda gerçekleşti. Vali Karaloğlu, "Son 15 yılda eğitimin kalitesini önemli ölçüde yükselttik" dedi. Milletvekili Mustafa Köse ise, Antalya'daki hayırseverlerin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

VALİLER SINIFLARDA

Isparta'da Vali Şehmus Günaydın'ın ilk ziliyle 454 okulda 81 bin 607 öğrenci ile eğitim öğretim başladı. Burdur'da toplam 43 bin 828 öğrenci ve 3 bin 285 öğretmen ders başı yaptı. Fethiye'deki tören ise, Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

SERVIS ÜCRETLERI BELIRLENDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il sınırları içinde özel ve devlet okullarına öğrenci taşıyacak servis araçlarının ücretlerini de kararlaştırıldı. 0-3 kilometre arası yıllık bin 395, aylık 155 TL, 3-6 kilometre arasında yıllık bin 440, aylık 160 TL, 6-10 kilometrede yıllık bin 575, aylık 175 TL, 10-15 kilometre mesafede ise yıllık bin 665, aylık 185 TL olarak belirlendi. 15 kilometre üzerinde ise kilometre başına 2.75 TL ilave yapılacağı bildirildi.