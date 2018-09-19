Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Asırlara meydan okuyan bedesten

Asırlara meydan okuyan bedesten

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Asırlara meydan okuyan bedesten
'DA bulunan Firdevs Bey Bedesteni, asırlara meydan okuyor. Kentteki Mimar Sinan Camisi'ne gelir sağlaması amacıyla dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından 1561'de yaptırılan bedesten, mimarisiyle dikkati çekiyor. Bir dönem depo olarak kullanılsa da 1967'de yapılan restorasyonla yeniden çarşıya dönüştürülen bedesten farklı meslek gruplarından 12 esnafa ev sahipliği yapıyor. Bedestende satılan hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler ilgi görüyor.

PARAYLA SATIN ALINAMAZ
(SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Demirci, "Ekonomik olarak bu tür yerlere değer biçmek mümkün değil. Çünkü bir daha aynısı yapılamıyor. Sanat eserinin özelliği budur" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asırlara meydan okuyan bedesten
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN