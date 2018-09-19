Asırlara meydan okuyan bedesten

ISPARTA
'DA bulunan Firdevs Bey Bedesteni, asırlara meydan okuyor. Kentteki Mimar Sinan Camisi'ne gelir sağlaması amacıyla dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından 1561'de yaptırılan bedesten, mimarisiyle dikkati çekiyor. Bir dönem depo olarak kullanılsa da 1967'de yapılan restorasyonla yeniden çarşıya dönüştürülen bedesten farklı meslek gruplarından 12 esnafa ev sahipliği yapıyor. Bedestende satılan hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler ilgi görüyor. PARAYLA SATIN ALINAMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Demirci, "Ekonomik olarak bu tür yerlere değer biçmek mümkün değil. Çünkü bir daha aynısı yapılamıyor. Sanat eserinin özelliği budur" diye konuştu.