Canavar düğün dönüşü yakaladı

ISPARTA
'NIN Şarkikaraağaç ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada Metin Dağhan (48) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 00.30 sıralarında Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. Halil Eraslan (26) yönetimindeki 32 SB 254 plakalı taksi, Soner Kaygısız (27) yönetimindeki 32 LY 904 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Soner Kaygısız ile yanındaki Metin Dağhan ve taksi sürücüsü Halil Eraslan yaralandı. Hastaneye kaldırılan
Metin Dağhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soner Kaygısız'ın kazadan önce bir arkadaşının düğününe katıldığı ve otomobilini de gelin arabası gibi süslediği belirtildi.