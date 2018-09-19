Domuz için orman yaktılar

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangın
ı yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Manavgat Karaöz Mahallesi Eğeler Tepesi'nde 14 Ağustos tarihinde çıkan orman yangınının ardından 1 ay sonra aynı yerde yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yerleşim alanlarının yakınında bulunan Köklük mevkisine sıçrarken, bu bölgede vatandaşlara ait ağaçların bulunduğu bahçelere ulaşmadan söndürüldü. KÖYLÜLERIN IDDIASI
Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 7 dönüm orman alanı zarar görürken yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Diğer taraftan yangın bölgesine gelen bazı vatandaşlar, ormanlık alanda domuz sürüleri bulunduğunu, bu domuzların ormanlık alandan aşağılara inerek ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdiğini, yangının ürünleri zarar gören kişiler tarafından domuzlardan kurtulmak için çıkarılmış olabileceğini iddia etti.