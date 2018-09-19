İki telli cura gecesi

BURDUR
'DA Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iki telli cura dinletisi düzenlendi. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu amfi bölümünde düzenlenen gecede Dernek Başkanı Ramazan Demir tarafından Kozağaç'a has iki telli curanın özelliklerini anlatan bir sunum yapıldı. Demir, curanın yörede en yoğun olarak Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Kozağaç Köyü'nde çalındığını, bu yüzden yörede 'Kozağaç curası' adıyla anıldığını söyledi. UNUTUMAZ BİR DİNLETİ
Demir'in sunumunun ardından Kozağaçlı yerel sanatçılar Sabri Özdemir, Yusuf Gök, Ahmet Özdemir, Sabri Özdemir, Ahmet Erden, Ergün Erden ve Abdurrahman Özalp tarafından Kozağaç iki telli curası ile yöre ezgilerinden oluşan unutulmaz bir dinleti sundu. Programa katılanlar sahneye çıkarak oyunlarıyla sanatçılara eşlik etti.