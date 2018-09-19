Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Karamürsel yağmura takıldı

Karamürsel yağmura takıldı

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Karamürsel yağmura takıldı
14 Eylül 2018 cuma günü yapılması planlanan Karamürsel hava muhalefeti nedeniyle 28 Eylül Cuma günü tarihine ertelendi. 16 Eylül Pazar günü Sakarya'nın 34'üncü Söğütlü Festivali Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ise Fatih Atlı oldu. Ali Güngör Ekin ikinci olurken Hamza Köseoğlu ile Süleyman Aykırı da üçüncü sırada kaldı.

Bandırma Gümüşalan'ın
17 Eylül 2018 Pazartesi günü Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'nce düzenlenen geleneksel 4'üncü yağlı güreşlerde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu. Ertuğrul Dağdeviren ikinci, Tanju Gemici ile Şaban Yılmaz da üçüncü oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karamürsel yağmura takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN