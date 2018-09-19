Karamürsel yağmura takıldı

14 Eylül 2018 cuma günü yapılması planlanan Karamürsel Yağlı Güreşleri
hava muhalefeti nedeniyle 28 Eylül Cuma günü tarihine ertelendi. 16 Eylül Pazar günü Sakarya'nın 34'üncü Söğütlü Festivali Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ise Fatih Atlı oldu. Ali Güngör Ekin ikinci olurken Hamza Köseoğlu ile Süleyman Aykırı da üçüncü sırada kaldı. Bandırma Gümüşalan'ın
17 Eylül 2018 Pazartesi günü Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'nce düzenlenen geleneksel 4'üncü yağlı güreşlerde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu. Ertuğrul Dağdeviren ikinci, Tanju Gemici ile Şaban Yılmaz da üçüncü oldu.