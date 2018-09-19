Antalya
'NIN Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde pamuk hasadı başladı. Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan pamuk hasadında, 65 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 25 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor. 65 BİN DÖNÜM ARAZİ
Lif bakımından Türkiye'nin en kaliteli pamuğunu yetiştiren Antalya
lı üreticiler pamuk hasadına başladı. Aksu, Serik ve Manavgat ovalarında 65 bin dönüm ekili arazide pamuk üreten çiftçi, dönümden 500-600 kilo arasında verim ele etti. Pamuk hasat döneminde havaların da elverişli geçmesi Antalyalı pamuk çiftçisini memnun etti. Bölgede pamuk hasadının tamamına yakını makineyle yapılırken, çok az miktarda insan gücüyle gerçekleşiyor. Antalya ovalarında bu yıl fazla pamuk ekimi ve yüksek verim çiftçiler kadar Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini de (ANTBİRLİK
) mutlu etti. 25 BİN TON PAMUK
ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, "Bu yıl ortaklarımızdan 25 bin ton pamuk almayı hedefliyoruz. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 pamuklarda bir artış var. Bu yıl yüzde 10-15 oranında alımlarımız arttı" dedi. Silajlık mısır alımlarında da artış olduğunu ifade eden Yıldız, "40 bin ton silajlık mısır aldık" dedi.