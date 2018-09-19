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’nun konuğu

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Salı Grubu’nun konuğu AK Parti
SALI Sanayici ve İş Adamları Grubu'nun () haftalık toplantısı yapıldı. Muharrem Koç başkanlığındaki toplantıya Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse, AK Kemal Çelik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş konuk oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda iş adamları ve milletvekilleri, ülke ekonomisi üzerine fikir alış verişinde bulundu. İş adamları milletvekillerine Antalya için yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti ve yeni yatırımlar için yardım talebinde bulundu.
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Salı Grubu’nun konuğu AK Parti
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