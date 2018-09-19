Salı Grubu’nun konuğu AK Parti

SALI Sanayici ve İş Adamları Grubu'nun (Salı Grubu
) haftalık toplantısı yapıldı. Muharrem Koç başkanlığındaki toplantıya AK Parti Antalya
Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse, AK Parti Antalya Milletvekili
Kemal Çelik ve AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş konuk oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda iş adamları ve milletvekilleri, ülke ekonomisi üzerine fikir alış verişinde bulundu. İş adamları milletvekillerine Antalya için yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti ve yeni yatırımlar için yardım talebinde bulundu.