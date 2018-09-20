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Melekler mutfağı

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Melekler mutfağı
Antalya'DA serebral palsi hastası oğlu Mehmet Ercan'ın (8) tedavisi için evinde sarma yaparak satan 'e (45), 3 engelli annesi daha katıldı. Kepez ilçesinde yaşayan Semra Sönmez, oğlunun fizik tedavi masrafları ve idealleri için evinde sardığı yaprak sarmaların satışı için sosyal medyadan duyuru yapmasıyla tanınmıştı. Sönmez, engelli bireylerin anneleri olan 'den Neslihan Akın, Ankara'dan Binnur Aydın, İstanbul'dan Kamuran Keser Çelik ile iletişime geçti.

ÇOCUKLAR İYİLEŞİYOR
4 engelli annesi, sarma dışında mantı, erişte, reçel, turşu, tarhana gibi gıda ürünlerini, 'Melekler Mutfağı'nda topladı. Sönmez, "Birçok anneye örnek olduk. Engelli anneleri farklı farklı işler yapmaya başladı. Çok iyi yolda gidiyoruz. Çocuklarımızda da çok büyük gelişmeler var" dedi.
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Melekler mutfağı
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